الإسماعيلي يعسكر في الإسكندرية استعدادا للموسم الجديد

يغادر لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى فى الواحدة من ظهر السبت المقبل إلى الإسكندرية، استعدادا لخوض معسكر مغلق يتخلله وديتين أمام المقاولون العرب وحرس الحدود يومى 8 و15 من يوليو الجارى.

وكان المدرب الجزائرى خير الدين مضوى قد طالب بتنظيم سلسلة من المباريات الودية من أجل الاستقرار على اللاعبين الذين سيتم إشراكهم خلال منافسات الموسم الجديد.

يذكر أن الفريق مرتبط بالمشاركة بأربع بطولات هم دورى أبطال إفريقيا وكأس العرب للأندية الأبطال بجانب الدورى المحلى وكأس مصر.