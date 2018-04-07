"الوطنية للصحافة": الاعتراضات حول قانون الصحافة على مواد غير موجودة



وأضاف "جبر"، في مداخلة مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الثلاثاء، أن المناقشات والاعتراضات التي أثيرت تمت على مواد غير موجودة بالقانون، موضحا أن المادة الخاصة بمنع حبس الصحفيين إلا في حالات التحريض على العنف، هي مأخوذة من الدستور.



وتابع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة طالبت بحذف المادة 29، التي تجيز حبس الصحفيين، وتشكيل لجنة من الزملاء المتخصصين القانونيين، بالتعامل مع هذا الموقف القانوني الشائك.

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن مشروع القانون عرض على الهيئة قبل أكثر من عام، وتم عقد اجتماع لمناقشة القانون مادة مادة، وتم إرسال هذه الملاحظات إلى مجلس النواب، والقانون أخذ فترة كبيرة من الحوار ولم يتم تمريره بعيدا عن الصحفيين كما يقال.