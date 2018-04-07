بعد قيادة جروس للزمالك.. كل ما قدمه خالد جلال مع أبناء ميت عقبة

أعلن مجلس إدارة الزمالك أمس الثلاثاء رحيل خالد جلال المدير الفني السابق للفريق عن القلعة البيضاء، تعيين السويسري كريستيان جروس مديرًا فنيًا للفريق خلفًا له.

خالد جلال كان تولي القيادة الفنية للزمالك في 13 أبريل الماضي خلفًا لـ "إيهاب جلال" الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج، واستمر علي رأس الجهاز الفني للأبيض (81 يومًا) قبل أن يتم توجيه الشكر له اليوم الثلاثاء، وتعيين كريستيان جروس خلفًا له.

قاد خالد جلال الزمالك في 4 مباريات رسمية (3 بكأس مصر - مباراة بالدوري)، وفاز بالمباريات جميعًا ولم يخسر أو يتعادل في أي مباراة، وسجل لاعبو الأبيض تحت قيادته 14 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف.

استخدم خالد جلال خلال قيادته للزمالك 19 لاعبًا، ويعتبر الكونغولي كابونجو كاسونجو هداف الفريق معه، حيث سجل 3 أهداف خلال 4 مباريات لعبها تحت قيادته.

توج "جلال" مع الزمالك بلقب كأس مصر الموسم الماضي بعدما تغلب علي سموحة في المباراة النهائية بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، كما قاد الفارس الأبيض للفوز علي غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 2-1 في ختام مباريات الدوري الممتاز.

نتائج مباريات الزمالك تحت قيادة خالد جلال:

- الزمالك 2 - 1 الأهلي .. الدوري الممتاز

- الزمالك 3 - 1 الانتاج الحربي .. ربع نهائي كأس مصر

- الزمالك 4 - 1 الاسماعيلي .. نصف نهائي كأس مصر

- الزمالك 5 -4 سموحة .. نهائي كأس مصر (ركلات ترجيح)