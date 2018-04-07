"التعليم" بعد واقعة نجل إعلامي إخواني: لا نستطيع منع أب من الحصول على ابنه



وأضاف "خيري"، في مداحلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الثلاثاء، أنه حتى لو مطلقين، وأرادت الأم أن تسافر بالأطفال فلابد لها أن تحصل على إذن من الأب، أما إذا أراد الأب أن يأخذ الطفل ويسافر به دون إذن الزوجة.



وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على أن الولاية التعليمية للأم لا تمنع من حصول الأب على ابنه، مشددا على أنه من الناحية القانونية لا يستطيع تسميتها اختطاف.

علق أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على اختطاف طفل من والدته من المدرسة، من قبل والده "منذر عليوة"، المذيع في قناة الشرق الإخوانية، وسفره إلى تركيا، قائلا إن أي أب يستطيع أن يدخل المدرسة ويأخذ ابنه، وأن يسافر به.