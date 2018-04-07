في ذكرى رحيل سعاد محمد.. ١٠ معلومات عن المطربة المفضلة للسادات

تحل اليوم الأربعاء، الذكرى السابعة على رحيل المطربة سعاد محمد.

وفي السطور التالية يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنها:-

١- ولدت سعاد محمد فيفي تلة الخياط ببيروت، في الثاني من فبراير ١٩٢٦ لأب مصري وأم لبنانية.





٢- حملت سعاد محمد الجنسيتين المصرية واللبنانية.





٣- انطلقت شهرتها من دمشق، حيث اشتهرت بغناء الموشحات.





٤- قدمت سعاد محمد أكثر من ثلاثة آلاف أغنية في الإذاعات السورية والمصرية وغيرها من الإذاعات العربية.





٥- اشتهرت بأناشيد فيلم "الشيماء أخت الرسول" ١٩٧٢ ومنها: "يا محمد، كم ناشد المختار ربه، يارسول الله".





٦- شاركت في فيلمين "فتاة من فلسطين"، و"أنا وحدي" ثم اعتزلت التمثيل واكتفت بالغناء.





٧- تزوجت ٣ مرات، الأولى من الصحفي محمد علي فتوح ودام زواجهما 15 عام، وأنجبت منه ٦ أبنــاء وبنات، ثم تزوجت من المهندس المصري محمد بيبرس ورزقت مـنه ٤ أبناء، وأخيرًا من لبناني يٌدعى أسعد، ثم طلقها.





٨- شاركت في سبعينات القرن العشرين بأوبريت وطني لصالح دولة الكويت حمل اسم "هي الكويت موطني" إلى جانب صالح الحريبي، محمد حسن وفرقة أولاد عامر.





٩- كانت المطربة المفضلة للرئيس أنور السادات.



١٠- توفيت سعاد محمد في الرابع من يوليو 2011 وحدها في منزلها إثر أزمة قلبية مفاجئة.



