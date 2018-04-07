برلماني: حكومة شريف إسماعيل كانت مرحلة بناء الدولة المصرية



وأضاف "أباظة"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة CBC الفضائية، الثلاثاء، أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة جني الثمار، وهي مرحلة مهمة جدا، لأن الشعب تحمل ويجب أن يجني الثمار.



وتابع عضو مجلس النواب، أن بيان الحكومة كان به عدة محاور، منها الأمن القومي والبطالة، ورفع المعاناة عن الشعب المصري، ولكنه افتقد للآليات والبرلنامج الزمني.

قال هاني أباظة، عضو مجلس النواب، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ستكمل ما بدأته حكومة المهندس شريف إسماعيل، والتي كانت مرحلة تأسيس وبناء الدولة المصرية.