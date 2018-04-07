وزير شؤون مجلس النواب: بيان الحكومة لا يعتمد على الإحلام.. والتحسن خلال عامين



وأضاف "مروان" في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، الثلاثاء، أنه تم توزيع نسخة من برنامج الحكومة، ونسخة من البيان، وإذا راجعوه واضطلعوا عليه سيجدون فيه إجابة على الأسئلة التي يطرحونها.



وتابع وزير شئون مجلس النواب، أن رئيس الوزراء قال في بيانه إنه سيتم تعظيم موارد الدولة الضريبية وغير الضريبية، مشددا على أنه "خلال سنتين ستشعر بنقلة نوعية جدا".

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن هناك اختلاف بين بيان الحكومة، وبرنامجها، موضحا أن البيان يتضمن الخطوط الرئيسية لما يحتويه البرنامج، مشددا على أن بيان رئيس الوزراء أمام مالبرلمان واقعي ولا يعتمد على الأحلام.