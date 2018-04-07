رغم رفع البنزين.. انخفاض يضرب أسعار السيارات لهذا السبب



ولفت مسروجة إلى أن ارتفاع أسعار الوقود دفع الناس للاتجاه للنقل العام مثلًا مترو الأنفاق، والأتوبيسات، موضحًا أن الزيادة الإجمالية في ميزانية أصحاب السيارات أصبحت تتراوح ما بين ألفين جنيه مصري إلى ثلاثة آلاف جنيه مصري خلال العام.



من جانبه أكد حسن سليمان، رئيس الشعبة العامة للسيارات في الاتحاد العام بالغرف التجارية، تأثر أسعار السيارات بـ10% للسيارات الأقل من 2000 سى سى وانخفاض 20% للسيارات الأكثر من 2000 سى سى خلال الفترة الماضية، موضحا أن هذا القرار أدى إلى تراجع ملحوظ في سوق السيارات بسبب زيادة أعباء تكلفة امتلاك سيارة.



أما مدحت إسماعيل، مدير عام "فولكس فاجن" و"أودى" فى مصر، يرى أن زيادة أسعار البنزين لن تؤثر على حجم المبيعات، لأنه ما دام الاحتياج موجودًا لن تتأثر الأسعار.

قال اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس المعلومات بسوق السيارات، إن أسعار السيارات انخفضت بنسبة 10%، بسبب ارتفاع أسعار الوقود.