ضبط هارب من مؤبد بتهمة الاتجار بالمخدرات في الإسماعيلية



كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد مدحت منتصر رئيس مباحث المحافظة يفيد بقيام الرائد محمد سليمان رئيس مباحث قسم شرطة ثالث بضبط المتهم جابر. م. ي 29 عامًا حاصل علي دبلوم صنايع مقيم منطقة الشيخ زايد مطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 507 لسنة 2018 جنايات ثان المقيدة برقم 97 لسنة 2018 بتهمة مخدرات والمقضي فيها بالحبس المؤبد.



وعلي الفور تم التحفظ علي المتهم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثالث بمديرية أمن الإسماعيلية من القاء القبض علي هارب من حكم مؤبد بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.