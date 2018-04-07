٧ معلومات عن ريم هلال في عيد ميلادها
الأربعاء 04/يوليه/2018 - 04:30 ص
شيماء عطية
تحتفل الفنانة الشابة ريم هلال، اليوم الاربعاء بعيد ميلاده السادس والثلاثين.
وفي السطور التالية يستعرض "الفجر الفني" ٧ معلومات عنها:-
١- ولدت ريم هلال في الرابع من يوليو ١٩٨٢.
٢- عاشت لفترة في بداية حياتها في السعودية.
٣- تخرّجت من كلية السياحة والفنادق وعملت لفترة وجيزة مرشدة سياحية.
٤- اشتركت في مسابقة ملكة جمال مصر عام ٢٠٠٦، وحصلت على المركز الثاني.
٥- عملت لفترة مذيعة في قنوات Art.
٦- اتجهت للتمثيل، ولفتت الأنظار إليها بعد مشاركتها في مسلسل "خطوة عزيزة".
٧- شاركت في العديد من الاعمال الناجحة في السينما والتلفزيون، وكان أخرها مسلسل "البيت الكبير" وفيلم "رحلة يوسف".
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