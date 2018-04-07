٧ معلومات عن ريم هلال في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة الشابة ريم هلال، اليوم الاربعاء بعيد ميلاده السادس والثلاثين.

وفي السطور التالية يستعرض "الفجر الفني" ٧ معلومات عنها:-

١- ولدت ريم هلال في الرابع من يوليو ١٩٨٢.





٢- عاشت لفترة في بداية حياتها في السعودية.





٣- تخرّجت من كلية السياحة والفنادق وعملت لفترة وجيزة مرشدة سياحية.





٤- اشتركت في مسابقة ملكة جمال مصر عام ٢٠٠٦، وحصلت على المركز الثاني.





٥- عملت لفترة مذيعة في قنوات Art.





٦- اتجهت للتمثيل، ولفتت الأنظار إليها بعد مشاركتها في مسلسل "خطوة عزيزة".





٧- شاركت في العديد من الاعمال الناجحة في السينما والتلفزيون، وكان أخرها مسلسل "البيت الكبير" وفيلم "رحلة يوسف".











