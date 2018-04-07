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٧ معلومات عن ريم هلال في عيد ميلادها

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 04:30 ص
٧ معلومات عن ريم هلال في عيد ميلادها
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شيماء عطية
 


تحتفل الفنانة الشابة ريم هلال، اليوم الاربعاء بعيد ميلاده السادس والثلاثين.


وفي السطور التالية يستعرض "الفجر الفني" ٧ معلومات عنها:-


١- ولدت ريم هلال في الرابع من يوليو ١٩٨٢.


٢- عاشت لفترة في بداية حياتها في السعودية.


٣- تخرّجت من كلية السياحة والفنادق وعملت لفترة وجيزة مرشدة سياحية.


٤- اشتركت في مسابقة ملكة جمال مصر عام ٢٠٠٦، وحصلت على المركز الثاني.


٥- عملت لفترة مذيعة في قنوات Art.


٦- اتجهت للتمثيل، ولفتت الأنظار إليها بعد مشاركتها في مسلسل "خطوة عزيزة".


٧- شاركت في العديد من الاعمال الناجحة في السينما والتلفزيون، وكان أخرها مسلسل "البيت الكبير" وفيلم "رحلة يوسف".




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