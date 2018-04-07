على خلفية تصويت مستشارين بلديين لمرشحة حركة النهضة: حزب نداء تونس يشكل لجنة تحقيق

أكد الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس منجي الحرباوي، أن بعض المستشارين البلديين التابعين للحزب صوتوا الاثنين خلال تنصيب المجلس البلدي بباردو (ولاية تونس) لفائدة مرشحة حركة النهضة، رغم الاتفاق المسبق مع قائمات فائزة على أن تؤول رئاسة المجلس الى نداء تونس.





وأضاف في تصريح ل(وات) أن الحزب وأمام عدم انضباط مستشاريه في المجلس البلدي ، قرر تشكيل لجنة للتحقيق ووجه لهم دعوة لسماعھم وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات ضدّ المخالفين.





يذكر أن زينب بن حسين عن حركة النهضة انتخبت رئيسة للمجلس البلدي بباردو، حيث تحصلت على 16 صوتا من جملة 30 أي على الأغلبية المطلقة بنسبة 50 بالمائة زائد واحد.





كما تم انتخاب منصور بلحاج (نداء تونس) نائبا اولا لرئيسة البلدية وشيماء زايدي (بني وطني) نائبا ثانيا ومنال الجلاصي (النهضة) نائبا ثالثا و جيهان عيسى (البديل المدني بباردو) نائبا رابعا والحبيب حليم (حركة مشروع تونس) رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف ، على ان يتم تركيز بقية اللجان خلال الجلسة الثانية للمجلس البلدي في غضون الاسبوع القادم.



