الدورة التأسيسية لمهرجان منارات: 10 أفلام متوسطية تتنافس على الجائزة الكبرى وتكريم للسينما الفلسطينية والمغربية





تسجّل الدورة التأسيسية لمهرجان السينما المتوسطية بتونس "منارات" التي ستقام من 9 الى 15 جويلية الحالي، مشاركة 52 فيلما من 12 دولة متوسطية، من ضمنها 10 أفلام ستتنافس على الجائزة الكبرى للمهرجان "المنارة الذهبية"، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثّل.





وهذه الأفلام المدرجة ضمن مسابقة منارات هي "شرش" لوليد مطار (تونس) و"السعداء" للمخرجة صوفيا جاما من الجزائر و"الرجال لا يبكون" للمخرج البوسني "آلان درلجفيتش" وشريط "أخضر يابس" لمحمد حماد من مصر، بالإضافة إلى شريط "صيف 93" للإسبانية "كارلا سيمون" والفيلا" للفرنسي "روبرت غيديغيان" وكذلك شريط "a ciambra" للمخرج الإيطالي "جوناس كاربينيانو".





وتسجّل المغرب حضورها في هذه المسابقة بشريط "غزية" للمخرج نبيل عيوش، و"اصطياد أشباح" للمخرج رائد أندوني من فلسطين، إلى جانب الفيلم التركي "more" للمخرج "أونور سيلاك".





وستحتكم هذه الأفلام إلى لجنة متكونة من 5 ممثلات فاعلات في المشهد السينمائي المتوسطي، هنّ سندس بلحسن (تونس) ومنال عوض (فلسطين) ومنال عيسى (لبنان) وبشرى رزة (مصر) و"ناتاشا ريني" (بلجيكيا).

وستكون تونس ممثلة بأربعة أفلام خارج المسابقة وهي "الجائدة " لسلمى بكار و"مصطفى زاد" لنضال شطاو"على كف عفريت" لكوثر بن هنية، فضلا عن أربعة أفلام قصيرة ضمن مشروع "تونس فكتوري".





وقالت مدير المهرجان درّة بوشوشة، في ندوة صحفية عقدت بالعاصمة لتقديم برنامج التظاهرة، إن اختيار الأفلام تمّ بناءً على مدى تطابق محتواها مع التوجّه العام للمهرجان أولا وكذلك وفقا لمقياس الجودة بدرجة ثانية.





وذكرت أن عروض أفلام المسابقة ستنتظم بقاعة "لاغورا" بالمرسى، أما عروض بقية الأفلام فستعرض بقاعات الحمراء وزفير المرسى وسينيمدار قرطاج والمكتبة السينمائية بمدينة الثقافة، فضلا عن قاعة سينما المعهد الفرنسي بتونس.





وسيتمّ أيضا تخصيص عروض شاطئية مجانية للمصطافين بشواطئ حلق الوادي والمرسى وحمام الانف وبنزرت والحمامات وسوسة والمنستير وقابس. وعبّرت درة بوشوشة عن أملها في أن تصل عروض المهرجان لبقية الشواطئ التونسية تدريجيا في الدورات القادمة.





وتحدّثت مديرة "منارات" أيضا عن تكريم المهرجان للسينما الفلسطينية وكذلك للسينما المغربية، وذلك من خلال عرض باقة متكونة من 6 أشرطة لكل بلد. كما سيتم بالمناسبة تكريم السينمائي الفرنسي "فيليب فوكون".





وبرمج المشرفون على المهرجان مجموعة من الندوات وحلقات النقاش ستجمع فاعلين في المشهد السينمائي بدول البحر الأبيض المتوسط. ومن ضمن هذه اللقاءات تنظيم حلقة نقاش حول "حيوية سينما الضفة الجنوبية للمتوسط" وكذلك تنظيم لقاءات مع منتجين ومخرجين للحديث عن تجاربهم في القطاع السينمائي.





وأكدت مدير المركز الوطني للسينما والصورة شيراز العتيري، على أهمية هذه التظاهرة السينمائية ودورها في دفع التبادل الثقافي بين دول المتوسط، ومساهمتها في دفع المشهد السينمائي بتونس.





ومن جهتها تحدّثت مديرة المعهد الفرنسي بتونس "صوفي رينو" عن أهمية التعاون بين المركز الوطني للسينما والصورة والمركز الوطني للسينما بفرنسا وكذلك المعهد الفرنسي بتونس. واعتبرت تنظيم تونس لهذا الحدث السينمائي المتوسطي هو تتويج للديناميكية التي تعرفها السينما التونسية بعد الثورة. وتحدثت ممثلة بنك تونس العربي الدولي، خنساء بوعصيدة، من جهتها عن دعم المؤسسة لهذه التظاهرة واهمية الاستثمار في المجال الثقافي، والمساهمة في دفع الحراك الثقافي عموما.