فتح مكاتب البريد المتواجدة بالمناطق السياحية والمعابر الحدودية





أفاد البريد التونسي، في بلاغ اصدره، الثلاثاء، أنّه تم بداية من يوم 01 جويلية 2018 وإلى غاية نهاية شهر أوت 2018، فتح 09 مكاتب بريد توجد بالمناطق السياحية لتأمين حصة عمل خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال إلى الساعة التاسعة والنصف مساء وذلك لتسهيل قضاء شؤون الحرفاء خلال الفترة الصيفية.

وتشمل قائمة مكاتب البريد، التي تؤمن حصة عمل خلال الفترة المسائية المكاتب التالية:

مكتب بريد حمام سوسة الشاطىء

مكتب بريد سوسة القنطاوي

مكتب بريد المنستير

مكتب بريد المهدية هيبون

مكتب بريد ياسمين الحمامات

مكتب بريد طبرقة

مكتب بريد جربة حومة السوق

مكتب بريد جربة ميدون

مكتب بريد جرجيس

من جهة أخرى يؤمن مكتب بريد حنبعل بولاية سوسة أيضا حصة عمل مسائية من الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال إلى الساعة العاشرة والنصف ليلا . ويعمل مكتب بريد سوسة سيزارمن الساعة السادسة والنصف مساء إلى الساعة العاشرة والنصف ليلا.





تجدر الإشارة إلى أن مكتب بريد المعبر الحدودي ملولة يؤمن حصة عمل بصفة مسترسلة ودون انقطاع من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة السادسة مساء ويعمل مكتب بريد المعبر الحدودي ببوش ومكتب بريد جربة ميدون ومكتب بريد جرجيس خلال حصة عمل دون انقطاع من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء.