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أمن الإسماعيلية يضبط هاربا من تهمة قتل وبحوزته سلاح ناري

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 04:16 ص
أمن الإسماعيلية يضبط هاربا من تهمة قتل وبحوزته سلاح ناري
الرائد أحمد عبدالله رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير
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هشام إسماعيل
 
تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة أبوصوير من القاء القبض علي هارب من تهمة قتل بمحافظة الشرقية وبحوزته سلاح ناري وعدد من الطلقات.

كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمد طلعت وكيل إدارة البحث الجنائي يفيد بقيام الرائد أحمد عبدالله رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير بضبط المتهم صلاح. س. ع 28 عامًا هارب مطلوب ضبطه في القضية رقم 4290 لسنة 2012 مركز الحسينية محافظة الشرقية بتهمة قتل وبحوزته بندقية خرطوش و2 طلقة من ذات العيار، وذلك أثناء تواجده بمنطقة سامي سعد دائرة المركز.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
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