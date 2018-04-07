نجل مرتضى منصور: تفاوضنا مع بسيرو لتدريب الزمالك

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق أن خزينة القلعة البيضاء لن تتحمل أي أموال بعد التعاقد مع السويسري جروس المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض.

وقال أحمد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة " الأولى": " لم نختلف مع جروس في المرة الأولى التي تفاوضنا معه لتولي قيادة الفريق وكان سر الخلاف هو رفض جروس تواجد خالد جلال بمنصب المدرب العام لأنه كان مديرا فنيا".

وفجر عضو مجلس الزمالك السابق مفاجأة بتأكيده أنه دخل في مفاوضات مع البرتغالي بسيرو المدير الفني الأسبق للأهلي إلا أن في النهاية تم الاستقرار على جروس لتوليه تدريب الفريق".