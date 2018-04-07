الصورة الأولى لـ نيك جوناس مع والدة بريانكا تشوبرا





قررت النجمة الهندية بريانكا تشوبرا، إعلان علاقتها بشكل رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي مع الممثل والمطرب الأمريكي نيك جوناس.





حيث نشرت بريانكا صورة تجمعهما بوالدتها مادو تشوبرا في حفل خطوبة بقصر أمباني في مومباي، ودخلا إلى الحفل سويًا يدًا بيد، وكانت ترتدي ساري أحمر من تصميم أبو جاني سانديب خوسلا.





بريانكا أعلنت علاقتهما منذ فترة حينما ظهرت بصحبة عائلته في حفل زفاف أحد أقاربه، كما نشرت فيديو له مع شقيقها سيدارت تشوبرا في جوا وعلقت عليه "الرجال المفضلين"، ومن المعروف أن نيك يصغر بريانكا في العمر بـ 10 سنوات.







