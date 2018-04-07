عبد الواحد: استثمار كرة القدم في مصر تزيد من قوة الدوري

أكد محمد عبد الواحد نجم ليرس البلجيكي السابق بأن الاستثمار في كرة القدم في مصر جيد ويقوي بطولة الدوري.

وقال عبد الواحد في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت: " فرصة الاستثمار في كرة القدم في مصر جيدة وستقوي البطولة حتى لا تجعل نادي واحد يحتكر البطولات".

وأضاف: "الأهم من ذلك انتظام الدوري منذ أول يوم حتى نهايته لأنه يعلي من قيمة المسابقة".

واختتم عبد الواحد تصريحاته قائلاً: "يجب دخول أكثر من نادي بجانب الأهرام مجال الاستثمار لزيادة قوة الدوري".