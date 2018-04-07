اكتشفه محمد حفظي وكون شركة إنتاج في الجامعة.. مالا تعرفه عن شيكو في عيد ميلاده

وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه:-

١- ولد هشام محمد الشهير بـ"شيكو" في الرابع من يوليو ١٩٨٠.





٢- أثناء دراسته الجامعية، شكل مع زميليه هشام ماجد وأحمد فهمي، فرقة عُرفت باسم "تمر هندي للإنتاج الفني".





٣-أعادت الفرقة تقديم أفلام مصرية شهيرة بصورة ساخرة، كان أشهرها: "رجال لا تعرف المستحيل".





٤- اكتشف المنتج محمد حفظي الفرقة وقدمها من خلال برنامج "أفيش وتشبيه".





٥- عام ٢٠٠٨ كانت أول أعمالهم السينمائية فيلم "ورقة شفرة" وشاركهم في بطولته الفنان أحمد الفيشاوي.





٦- في عام ٢٠١٠ كانوا على موعد مع الشهرة والنجاح على مستويات عدة، بعد تقديمهم فيلم "سمير وشهير وبهير".





٧- توالت أعمالهم الناجحة في السينما والتلفزيون، وقدموا مسلسل "الرجل العناب".





٨- في عام ٢٠١٥، قدموا تجربة جديدة في برنامج "الفرنجة" والتي نالت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.





٩- انفصل الثلاثي في عام ٢٠١٦، ليختار شيكو البقاء مع هشام ماجد، ويستمرا معًا في تقديم أعمال مشتركة.





١٠- شارك شيكو في موسم عيد الفطر من خلال فيلم "قلب أمه" والذي يحقق إيرادات كبيرة منذ طرحه في دور العرض.



