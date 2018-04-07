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اكتشفه محمد حفظي وكون شركة إنتاج في الجامعة.. مالا تعرفه عن شيكو في عيد ميلاده

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 03:44 ص
اكتشفه محمد حفظي وكون شركة إنتاج في الجامعة.. مالا تعرفه عن شيكو في عيد ميلاده
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شيماء عطية
 

يحتفل الفنان شيكو، اليوم الأربعاء بعيد ميلاده الثامن والثلاثين، وهو الضلع الثالث في ثلاثية "سمير وشهير وبهير" والتي فٌرق شملها مؤخرًا.

وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه:-


١- ولد هشام محمد الشهير بـ"شيكو" في الرابع من يوليو ١٩٨٠.


٢- أثناء دراسته الجامعية، شكل مع زميليه هشام ماجد وأحمد فهمي، فرقة عُرفت باسم "تمر هندي للإنتاج الفني".


٣-أعادت الفرقة تقديم أفلام مصرية شهيرة بصورة ساخرة، كان أشهرها: "رجال لا تعرف المستحيل".


٤- اكتشف المنتج محمد حفظي الفرقة وقدمها من خلال برنامج "أفيش وتشبيه".


٥- عام ٢٠٠٨ كانت أول أعمالهم السينمائية فيلم "ورقة شفرة" وشاركهم في بطولته الفنان أحمد الفيشاوي.


٦- في عام ٢٠١٠ كانوا على موعد مع الشهرة والنجاح على مستويات عدة، بعد تقديمهم فيلم "سمير وشهير وبهير".


٧- توالت أعمالهم الناجحة في السينما والتلفزيون، وقدموا مسلسل "الرجل العناب".


٨- في عام ٢٠١٥، قدموا تجربة جديدة في برنامج "الفرنجة" والتي نالت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.


٩- انفصل الثلاثي في عام ٢٠١٦، ليختار شيكو البقاء مع هشام ماجد، ويستمرا معًا في تقديم أعمال مشتركة.


١٠- شارك شيكو في موسم عيد الفطر من خلال فيلم "قلب أمه" والذي يحقق إيرادات كبيرة منذ طرحه في دور العرض.


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