ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ضبط عاطل بحوزته 9 قطع حشيش في الإسماعيلية

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 03:51 ص
ضبط عاطل بحوزته 9 قطع حشيش في الإسماعيلية
الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز شرطة ضواحي الإسماعيلية
طباعة
هشام إسماعيل
 
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة ضواحي الإسماعيلية من القاء القبض علي عاطل بحوزته 9 قطع من جواهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وذلك أثناء تواجده بمنطقة أبوعطوه.

كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد مدحت منتصر رئيس مباحث المحافظة يفيد بقيام الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز شرطة ضواحي الإسماعيلية بضبط المتهم محمود. ر. ع 29 عامًا عاطل مقيم أبوعطوة دائرة المركز وبحوزته 9 قطع من جواهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمناقشة المتهم بما اسفر عنه الضبط أقر بحيازته المخدرات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/4/2018 6:20:02 AM