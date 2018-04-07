ضبط عاطل بحوزته 9 قطع حشيش في الإسماعيلية



كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد مدحت منتصر رئيس مباحث المحافظة يفيد بقيام الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز شرطة ضواحي الإسماعيلية بضبط المتهم محمود. ر. ع 29 عامًا عاطل مقيم أبوعطوة دائرة المركز وبحوزته 9 قطع من جواهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.



وبمناقشة المتهم بما اسفر عنه الضبط أقر بحيازته المخدرات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



تمكن ضباط مباحث مركز شرطة ضواحي الإسماعيلية من القاء القبض علي عاطل بحوزته 9 قطع من جواهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وذلك أثناء تواجده بمنطقة أبوعطوه.