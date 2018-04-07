أرقام وإحصائيات مثيرة من "مونديال روسيا" بعد انتهاء دور الـ16

أُسدل الستار على منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليًا في روسيا، واكتمل عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة للدور ربع النهائي بالبطولة وهم: (فرنسا - أوروجواي - البرازيل - بلجيكا - كرواتيا - روسيا - انجلترا - السويد)

ونستعرض في هذا التقرير أبرز الأرقام والإحصائيات بعد انتهاء دور الـ16 لبطولة كأس العالم (روسيا 2018) وفقًا للموقع الرسمي للإتحاد الدولي "فيفا":-

• شهدت بطولة كأس العالم حتى الآن تسجيل (146 هدفًا) بمعدل بلغ (2.6 هدف لكل مباراة).

• سجلت بطولة كأس العالم 189 بطاقة صفراء بعد إنتهاء منافسات دور الـ16 للبطولة بمعدل (3.4 بطاقة لكل مباراة)، بينما سجلت 4 بطاقات حمراء فقط حتي الآن بمعدل (0.07 بطاقة لكل مباراة).

• بلغ عدد التمريرات الناجحة بكأس العالم (43139) بمتوسط تمريرات بلغ (770.3 تمريرة لكل مباراة)

• سجلت بطولة كأس العالم 2018 رقمًا تاريخيًا في عدد ركلات الجزاء المُحتسبة خلال البطولة حتى الآن وبلغت (28 ركلة جزاء) أكثر من أي نسخة سابقة في تاريخ المونديال، تم تسجيل 22 ركلة وإهدار 6 ركلات.

• منتخب بلجيكا صاحب أقوى خط هجوم بكأس العالم حيث سجل (12 هدفًا)، بينما منتخب أسبانيا صاحب أفضل هجوم رغم خروجه من الدور الأول حيث قام بـ(288 هجمة) أكثر من أي منتخب آخر.

• منتخب أسبانيا أكثر المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا نجاحًا في التمريرات الصحيحة حيث مرر (3120 تمريرة ناجحة) في دور المجموعات ودور الـ16.

• البرازيلي نيمار يتصدر قائمة أكثر اللاعبين في محاولات التهديف بمونديال 2018 بـ (24 محاولة).

• الدنماركي كريستيان أريكسن صاحب أكبر المسافات المقطوعة في مونديال روسيا وبلغت (51 كم)

• المكسيكي جييرمو أوتشوا صاحب أكثر عدد من التصديات في مونديال روسيا برصيد (25 تصدي)

• المباريات الأكثر تهديفًا في كأس العالم، مباراتي (بلجيكا 5 – 2 تونس)، (إنجلترا 6 – 1 بنما).

• شهدت بطولة كأس العالم 2018 حتى الآن تسجيل 10 أهداف عكسية.

• ترتيب هدافين كأس العالم:

1- هاري كين (إنجلترا) .. 6 أهداف

2- روميلو لوكاكو (بلجيكا) .. 4 أهداف

3- رونالدو (البرتغال) .. 4 أهداف

4- آرتيم دزيوبا (روسيا) .. 3 أهداف

5- دينيس تشيريشيف (روسيا) .. 3 أهداف

6- كيليان مبابي (فرنسا) .. 3 أهداف

7- ياري مينا (كولومبيا) .. 3 أهداف

8- دييجو كوستا (اسبانيا) .. 3 أهداف

9- كافاني (أوروجواي) .. 3 أهداف

10- هازارد (بلجيكا) .. هدفين