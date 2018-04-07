سلمان خان: البقاء في القمة يحتاج القتال وتجاوز الظروف والأحداث المؤسفة

يتواجد النجم الهندي سلمان خان، حاليًا في كندا في جولة "دابانج" مع بطلاته كاترينا كيف، سوناكشي سينها، ديسي شاه، وآخرين، وذلك عقب صدور فيلمه الأخير "Race 3".

وقد تحدث سلمان عن الشهرة قائلًا:" لقد تعلمت أنه لا يمكنك أخذ كل شئ كأمر مسلم به، للبقاء على القمة تحتاج للقتال، وتجاوز كل الأحداث المؤسفة والمتاعب التي تمر بها".





وأضاف:" إذا كنت تمر بأي متاعب عليك أن تضحك في وجوه الناس، لأنهم لن يتفهموا أوجاعك وماتمر به، لابد أن تقوم بالدعاية لفيلمك في كل مكان، أن تدعم بطلاتك وتضفى الطابع الرومانسي".





واستطرد خان قائلًا:" على سبيل المثال عندما تم استدعاء شقيقي أرباز في قضية، كان لابد أن أحضر المؤتمر الصحفي الخاص بفيلمي "ريس 3"، ولايمكن للممثل الاكتئاب أثناء ترويج فيلمه، هذه معركة يجب أن تخوضها وحيدًا، فرغم كل الظروف التي أمر بها أنا وعائلتي وأصدقائي لابد أن أظهر وأنا أضحك وبخير حال لأنه عملي".







