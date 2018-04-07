ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سلمان خان: البقاء في القمة يحتاج القتال وتجاوز الظروف والأحداث المؤسفة

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 03:21 ص
سلمان خان: البقاء في القمة يحتاج القتال وتجاوز الظروف والأحداث المؤسفة
طباعة
شيماء احمد
 


يتواجد النجم الهندي سلمان خان، حاليًا في كندا في جولة "دابانج" مع بطلاته كاترينا كيف، سوناكشي سينها، ديسي شاه، وآخرين، وذلك عقب صدور فيلمه الأخير "Race 3".


وقد تحدث سلمان عن الشهرة قائلًا:" لقد تعلمت أنه لا يمكنك أخذ كل شئ كأمر مسلم به، للبقاء على القمة تحتاج للقتال، وتجاوز كل الأحداث المؤسفة والمتاعب التي تمر بها".


وأضاف:" إذا كنت تمر بأي متاعب عليك أن تضحك في وجوه الناس، لأنهم لن يتفهموا أوجاعك وماتمر به، لابد أن تقوم بالدعاية لفيلمك في كل مكان، أن تدعم بطلاتك وتضفى الطابع الرومانسي".


واستطرد خان قائلًا:" على سبيل المثال عندما تم استدعاء شقيقي أرباز في قضية، كان لابد أن أحضر المؤتمر الصحفي الخاص بفيلمي "ريس 3"، ولايمكن للممثل الاكتئاب أثناء ترويج فيلمه، هذه معركة يجب أن تخوضها وحيدًا، فرغم كل الظروف التي أمر بها أنا وعائلتي وأصدقائي لابد أن أظهر وأنا أضحك وبخير حال لأنه عملي".



المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما سلمان خان دراما بوليوود الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/4/2018 4:50:09 AM