نجم الزمالك السابق: أتوقع وصول بلجيكا وإنجلترا لنهائي مونديال روسيا
الأربعاء 04/يوليه/2018 - 03:12 ص
ريهام عبد المحسن
توقع محمد عبد الواحد نجم ليرس البلجيكي السابق وصول بلجيكا وإنجلترا لنهائي كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.
وقال
عبد الواحد في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت: " البرازيل تسير بخطى ثابتة
ومرشحة للفوز بكأس العالم ومن الممكن أن تفوز بلجيكا عليها ولن تكون مفاجأة بالنسبة
لي وكنت أتمنى وصولهم للنهائي بدلاً من دور الثمانية".
واختتم
عبد الواحد تصريحاته قائلاً: "البرازيل ستواجه خصم عنيد وبلجيكا ستواجه إنجلترا
في النهائي".
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