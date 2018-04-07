قابس: 220 عارضا في الدورة 34 لمعرض قابس الدولي

تنتظم الدورة 34 لمعرض قابس الدولي من 13 الى 30 جويلية الجاري بقصر المعارض بالكورنيش تحت شعار "معا نرتقي"، وذلك بمشاركة حوالي 220 عارضا من مختلف ولايات الجمهورية يمثلون اختصاصات صناعية وحرفية عديدة، وفق ما ذكره الرئيس المدير العام لشركة معرض قابس الدولي، نعمان الجمل، خلال جلسة عمل انعقدت، اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية قابس.





وخصصت الجلسة التي التأمت، تحت إشراف والي الجهة، منجي ثامر، لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنظيم المعرض على المستوى التنظيمي والأمني، ولاسيما من حيث ضمان انسيابية حركة المرور بالطريق المؤدية للمعرض وتوفير ما يكفي من المآوي لوسائل النقل المختلفة.





ويختص العارضون المشاركون في المعرض في قطاعات مختلفة على غرار الملابس الجاهزة، والجلود والأحذية، والهدايا والعطورات، والديكور، والصناعات الغذائية، والمكتبية، والإعلامية، والاتصالات، والصناعات التقليدية.





وستشتمل هذه الدورة تظاهرات تنشيطية عديدة وجناحا للترفيه، إضافة الى جانب فكري يتضمن العديد من الندوات التي ستتناول بالاهتمام عددا من الملفات التنموية الجهوية.



