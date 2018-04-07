انتخاب رئيس قائمة الجبهة الشعبية رئيسا لبلدية الرديف

آلت رئاسة بلدية الرديف من ولاية قفصة إلى مرشح قائمة الجبهة الشعبية أحمد طبابي بعد حصوله، الثلاثاء، أثناء جلسة تركيز المجلس البلدي الجديد وبعد جولتين من التصويت، على 13 صوتا مقابل حصول منافسه رئيس القائمة المستقلّة "القلعة" محمد عزديني على 11 صوتا.





ويعدّ المجلس البلدي بالرديف 24 مقعدا توزّعت بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات البلدية على 7 مقاعد لقائمة الجبهة الشعبية، و 5 مقاعد لقائمة حزب حركة النهضة، و3 مقاعد لقائمة حزب حركة نداء تونس، ومقعدين إثنين لقائمة حزب حركة الشعب، ومقعد واحد لقائمة حزب حركة مشروع تونس، و مقعدين للقائمة المستقلة " القلعة " و مقعدين للقائمة المستقلة " السّهم "، ومقعد واحد للقائمة المستقلّة " اللمّة"، ومقعد واحد للقائمة المستقلة "الرديف أوّلا " .

وتمّ، أثناء جلسة تركيز مجلس بلدية الرديف التي إلتأمت بمقر بلدية المكان، إنتخاب رئيسة قائمة حزب حركة الشعب الجازية ديناري بوعني مساعدا أوّلا لرئيس البلدية، و غانم شرايطي عن قائمة الجبهة الشعبية مساعدا ثانيا ، وميسون بن أحمد عن القائمة المستقلة "السهم " مساعدا ثالثا، وفرحات بويحيا عن قائمة حزب حركة مشروع تونس مساعدا رابعا.





وبالمناسبة، بيّن رئيس بلدية الرديف الجديد، أحمد الطبابي، أنه سيسعى إلى إرساء حكم محلّي تشاركي فعلي وإلى إعادة هيكلة الادارة البلدية والتأسيس لعلاقة ثقة بين البلدية والمواطن، مضيفا أن المجلس البلدي الجديد سيركّز على تنمية الموارد المالية للبلدية بما يساعد على انجاز مشاريع بلدية.





وأكد أنّه سيتم إيلاء عناية خاصة للوضع البيئي بالرديف وخاصة في ما يتصل بالتخفيف من آثار التلوّث الناجم عن الانشطة الصناعية لشركة فسفاط قفصة، قائلا إنه سيعمل على إرساء شراكة حقيقية بين البلدية وهذه المؤسسة.