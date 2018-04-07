7 فنانين هم الأشهر على الساحة بدأوا حياتهم الفنية كومبارس صامت.. أحدهم ظهر بقفاه

بدأ الفنان حسن الرداد مشواره ككومبارس صامت هو أيضًا، حيث ظهر في فيلم «جاءنا البيان التالي»، ولكن لم يلاحظ أي مننا وجوده في هذا الفيلم مطلقًا، حيث صرح حسن الرداد أثناء حواره مع الإعلامي وسام بريدي في برنامج «أنت أون لاين»، والذي يعرض على قناة دبي أنه كان من المتوقع أن يشارك في الفيلم وعليه قد اتى من دمياط أملًا في ذلك إلا أن دوره اقتصر على كومبارس صامت، وقال ضاحكًا:«اتضحك عليا».

رانيا يوسف

صرحت الفنانة رانيا يوسف أثناء حوارها في برنامج «صاحبة السعادة» أنها قد بدأت مشوارها بدور كومبارس صامت في فيلم «المنسي» عام 1993، والذي كان بظولة النجم عادل إمام ويسرا وكرم مطاوع ومحمد هنيدي، وإخراج شريف عرفة وسيناريو وحيد حامد، حيث ظهرت في مشهد «الحفلة»، إلا أن الفنان عادل إمام منحها عدة أدوار فيما بعد فبدءًا من الجمل ثم المشاهد، حتى شاركت بدور في مسلسل «عائلة الحاج متولي» كما شاركت في أحد الكليبات للفنان علي الحجار.

منة شلبي

قامت الفنانة منه شلبي بدور كومبارس صامت وذلك حسب تصريحاتها في برنامج «صاحبة السعادة»، والذي يعرض على قناة «cbc» مع الفنانة إسعاد يونس، وذلك في فيلم «العاصفة» للمخرج خالد يوسف، أما الانطلاقة الحقيقية لها كانت عن فيلم «الساحر»، حيق قالت:«قدمت مشهدين في الفيلم واحد فتحت فيه باب الشقة وآخر في مظاهرة وحصلت على ألف جنيه أجرًا وقتها وكان كبيرًا بالنسبة لكومبارس».





ليلى عز العرب

مع أن الدور الذي اشتهرت بعده الفنانة ليلى عز الدين كان عن دور أم الفنان احمد حلمي في فيلم «1000 مبروك»، إلا أنها قد قامت بدور كومبارس صامت قبله وذلك في فيلم «معالي الوزير» مع الفنان الكبير الراحل أحمد زكي عام 2002، ذلك حسب ما صرحت به الفنانة بنفسها في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الفنانة إسعاد يونس، والذي يعرض على قناة «cbc»، حيث لعبت في الفيلم دور الوزيرة.

رامي وحيد

بدأ الفنان رامي وحيد مشواره الفني كـ كومبارس صامت في فيلم «جاءنا البيان التالي»، ومن ثم اشترك في فيلم «عودة الندلة»، والذي ظهر فيه بدور البلطجي.







