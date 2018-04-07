رئيس قائمة حزب حركة النهضة يفوز برئاسة المجلس البلدي بالقلعة الكبرى

فاز رئيس قائمة حزب حركة النهضة سالم الورجيني برئاسة المجلس البلدي بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة، وذلك بعد حصوله على 16 صوتا، متجاوزا منافسه الأول مرشح حزب آفاق تونس عبد الحق قزاح الذي تحصل على 9 أصوات ومنافسه الثاني مرشح القائمة المستقلة "القلعة أولا " الذي تحصل على 5 أصوات.





وانطلقت عملية تنصيب المجلس البلدي المنتخب بمقر البلدية، بأداء الأعضاء المنتخبين القسم القانوني امام رئيسة المحكمة الابتدائية سوسة 2 سعيدة الشبيلي، وذلك بحضور والي سوسة عادل الشليوي.





وتم إثر ذلك في جلسة مغلقة، انتخاب سهام الحمروني مرشحة القائمة المستقلة "القلعة أولا " مساعد أول لرئيس بلدية القلعة الكبرى والمنذر فرادي مرشح قائمة حزب حركة نداء تونس مساعد ثانى للرئيس، كما تم انتخاب مرشح القائمة المستقلة "القلعة الجديدة" سهيل مليح مساعد ثالث ووجيه بوميزة عن قائمة "شبابنا مستقبلنا" مساعد رابع لرئيس البلدية.





وكانت قائمة حزب آفاق تونس تصدرت نتائج الانتخابات البلدية بالقلعة الكبرى بفوزها ب9 مقاعد، تلتها قائمة حركة النهضة التي فازت ب7 مقاعد.





وفازت في هذه الانتخابات قائمة "القلعة أولا " ب6 مقاعد، في حين كان نصيب حزب حركة نداء تونس والقائمة المستقلة "القلعة الجديدة" 6 مقاعد، 3 مقاعد لكل قائمة، بينما أحرزت القائمة المستقلة "شبابنا مستقبلنا" على مقعدين اثنين ضمن تركيبة المجلس البلدي بالقلعة الكبرى الذي يتكون من 30 عضوا.



