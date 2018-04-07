بيت الرواية يطلق النسخة الأولى لتظاهرة "روايات الصيف"

أطلق بيت الرواية تظاهرة ثقافية جديدة تحمل عنوان "روايات الصيف" وستقام يومي 11 و12 جويلية الحالي.

وسيقع الإعلان في نهاية التظاهرة عن قائمة تتضمن 9 روايات 3 منها تونسية و3 عربية و3 عالمية يقع اقتراحها على القراء لمطالعتها خلال عطلة الصيف.





وسيقع إسناد 3 جوائز مالية لأفضل المقترحات ومجموعة من الكتب القيمة لبقية المتوجين وشهادات للمشاركين.

وللمشاركة في هذه التظاهرة يتعين على القراء الراغبين في تقديم الروايات المقترحة، إرسال طلبات المشاركة في أجل أقصاه يوم 8 جويلية، ويتضمن المطلب الاسم واللقب والمهنة والسن وعنوان الرواية المقترحة واسم الكاتب وأسباب ترشيحها. وترسل المطالب على عنوان بين الرواية

وأوضح مدير بيت الرواية الكاتب كمال الرياحي في تصريح لوات أنه سيتم الرد على كل المطالب الواردة وخاصة لتوضيح أسباب الرفض في حالة عدم تمييز القارئ بين الأجناس الأدبية حيث يخلط البعض بين جنس الرواية والسيرة الذاتية والمجموعات القصصية وغيرها كما لا يقبل بيت الرواية اقتراح الروايات التي تتضمن دعوات للإرهاب أو التطرف أو غيرها من المضامين الخطرة والمتنافية مع حقوق الإنسان.





وستقع دعوة المشاركين سواء من العاصمة أو الجهات للحضور (س10) بمقر بيت الرواية بمدينة الثقافة، شارع محمد الخامس بالعاصمة، لتقديم مقترحاتهم على مدى يومين في مدة لا تتجاوز 5 دقائق لكل رواية بهدف إقناع الجمهور الحاضر ولجنة التحكيم (التي سيتم الإعلان عنها حينها) بتميز الرواية المقترحة وجدارتها بأن تكون ضمن قائمة "روايات الصيف".





وتأتي هذه المبادرة التي أطلقها بيت الرواية، المحدث في ماي الماضي، في سياق تقليد عالمي تقوم به المؤسسات الإعلامية والثقافية خدمة لعشاق الرواية خاصة مع حلول فصل الصيف المتميز بكثرة العطل المدرسية والجامعية والإجازات.