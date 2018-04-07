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المنستير: حجز 3630 علبة سجائر محلية في مخزن بخنيس بسبب الاحتكار والمضاربة

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 03:01 ص
المنستير: حجز 3630 علبة سجائر محلية في مخزن بخنيس بسبب الاحتكار والمضاربة
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محمد وليد الجموسي
 
 
 
حجز أعوان المراقبة التجارية وأعوان الشرطة البلدية بالمنستير الثلاثاء 3630 علبة سجائر محلية في مخزن بمدينة خنيس، بسبب الاحتكار والمضاربة، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للتجارة سهام المبروك لمراسلة (وات) بالجهة.
واضافت انه "سيقع تأمين كمية التبغ لدى قباضة المالية بالمنستير ليقع ضخها لاحقا في السوق" وبيّنت أنّ صاحب المخزن "لا تتوفر فيه شروط الاتجار في مادة التبغ وقد تم تحرير محضر في الغرض".

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