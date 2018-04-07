مدينة تونس الأعلى كلفة في افريقيا من حيث ايجار المساكن

تصدرت مدينتا تونس وكاب تاون بجنوب إفريقيا قائمة المدن الأعلى ايجارا للمساكن على المستوى الإفريقي بعد تسجيل زيادة كبيرة في اسعار الايجار خلال السنوات الأخيرة، وفقا استبيان أعدته الشركة العالمية للإستشارات "ميرسر" .





وأشارت "ميرسر" التابعة لمجموعة شركات "مارش ومكلينن"، في استطلاعها عدد 24 الصادر في 28 جوان 2018 إلى تدخّل عدة عوامل في التأثير على كلفة استغلال المساكن بهذه القارة من بينها عدم استقرار سوق السكن والتضخم وتقلبات أسعار السلع والخدمات.





وشمل الإستبيان حوالي 209 مدينة ضمن خمس قارات واعتمد على دراسة التكاليف المقارنة لأكثر من 200 مسكن في كل بلدية بما في ذلك مكونات قطاعات السكن والنقل والأغذية والملابس والآدوات المنزلية والترفيه.





ويهدف الاستبيان إلى مساعدة الشركات متعددة الجنسيات والحكومات على إرساء استراتيجيات تتعلق بتسديد أجور الموظفين الذين يغيرون مقر إقامتهم. وتستغل الحكومات والشركات الكبرى هذه المعلومات لحماية القدرة الشرائية للموظفين دائمي التنقل كما تساعد البيانات المتعلقة بتكاليف الكراء على تقييم منحة كراء المساكن الممنوحة لهم.





وتعدّ "مارش ومكلينن" مجموعة شركات خاصة في مجال خدمات تقييم المخاطر والتأمين متواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية وتشغل اكثر من 60 ألف موظف وتوفر خدماتها لما يزيد عن 100 بلد.



