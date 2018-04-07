رئاسة بلدية جندوبة تؤول إلى حركة النهضة

فازت حركة النهضة الثلاثاء، برئاسة بلدية جندوبة وذلك بحصول رئيس قائمتها عمار العيادي على 20 صوتا من أصل 36 صوتا يمثلون عدد مقاعد المجلس البلدي لبلدية المكان.





وكان قد ترشح للفوز برئاسة بلدية جندوبة إلى جانب رئيس قائمة حركة النهضة، رئيس قائمة حركة نداء تونس كمال العوادي الذي تحصل على 11 صوت يمثلون عدد المقاعد المتحصل عليها في الانتخابات البلدية التي جرت في السادس من شهر ماي المنقضي، ورئيس قائمة حركة الشعب عبيد الخميري الذي تحصل عل 5 أصوات يمثلون أيضا عدد المقاعد المحتصل عليها في الانتخابات البلدية.





كما تم اليوم انتخاب إيناس اينوبلي عن حركة نداء تونس نائبا أولا لرئيس البلدية وكمال بن عثمان عن حركة النهضة نائبا ثانيا، وبسمة الكرعاوي عن حركة النهضة نائبا ثالثا، والنائب الرابع بلقاسم الغربي عن القائمة المستقلة "شباب جندوبة المستقل"، فيما آلت اللجنة المالية لبسمة مشرقي عن القائمة "المستقلة شباب جندوبة المستقبل".





وأكد رئيس البلدية المنتخب عمار العيادي في تصريح ل(وات)، أنه سيعمل على تنفيذ ما جاء في برنامج الحزب الانتخابي الخاص بمدينة جندوبة، معتبرا أن نظافة المدينة أولوية غير قابلة للتأجيل لاسيما في ظل ما تشهدة المدينة من تلوث بات يهدد صحة المواطنين ويعكر مزاجهم اليومي. وأضاف أنه سيعمل أيضا على استثمار ما تمتلكه الجهة من موارد لتنمية المنطقة البلدية.





وفي كملته، أكد والي جندوبة على ضرورة الانسجام والوحدة والابتعاد عن التجاذبات السياسية التي من شأنها ان تعطل العمل التنموي وخدمات المواطنين، داعيا في ذات الوقت إلى العمل على تأطير الشباب الممثل في المجلس وتكوينه بالشكل الذي يسهل مهامه وأداء واجبه.





وكانت حركة النهضة قد تحصلت في الانتخابات البلدية التي جرت في شهر ماي الماضي على اثنى عشرة مقعدا وحركة نداء تونس على احدى عشرة مقعدا وحركة الشعب على خمسة مقاعد والجبهة الشعبية على ثلاثة مقاعد وقائمة حزب مشروع تونس على مقعد واحد والقائمة المستقلة "سوق الأربعاء" على مقعد واحد والقائمة المستقلة " شباب جندوبة المستقل" على مقعدين.





ويشار إلى أنه بتركيز المجلس البلدي لبلدية جندوبة، يكتمل تركيز المجالس البلدية بولاية جندوبة والبالغ عددها 14 مجلس، وذلك بترأس مستقلين لثلاث مجالس ونداء تونس لخمس بلديات، فيما ترأست حركة النهضة خمس بلديات دون أن تحصل بقية الأحزاب السياسية التي فازت بمقاعد في الانتخابات البلدية وهي للجبهة الشعبية وحركة مشروع تونس وحركة الشعب وحزب حراك تونس الإرادة و التيار الديمقراطي على رئاسة أية بلدية من البلديات الأربعة عشر.