طلب عاجل لمصر من بريطانيا وألمانيا



وقال "يوسف"، في في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة العالمية، إن جريمة قتل مريم عبدالسلام في بريطانيا، لها دوافع عنصرية واضحة، وواقعة مقتل شادن محمد بألمانيا تحيط بها ظروف عنصرية.



كما أعرب مندوب مصر عن قلق القاهرة البالغ من "التصريحات العنصرية التي صدرت مؤخرا عن كبار المسؤولين في ألمانيا، وكان آخرها التهديد بطرد اللاجئين في حالة عدم التوصل إلى اتفاق أوروبي مرض"، لافتا إلى وقوع 1212 جريمة جنائية ضد اللاجئين وطالبي اللجوء، و210 جرائم ضد أماكن إقامتهم.



وأشار إلى ارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين بنسبة 40% مقارنة بالعام 2016، داعيا الحكومة البريطانية لضمان احترام حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انتشار ظواهر العنصرية وكراهية الأجانب والمسلمين والتمييز ضد المهاجرين، كما دعا دول الاتحاد الأوروبي لضمان حماية اللاجئين وعدم التمييز ضدهم، والوفاء بالتزاماتهم، وضمان اتساق أية اتفاقات أوروبية يتم التوصل إليها مع تلك الالتزامات.

جدد السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، مطالب الحكومة المصرية من نظيرتها البريطانية، والألمانية، بالكشف عن الجناة في جريمة قتل الطالبتين المصريتين، مريم عبد السلام وشادن محمد.