المنستير: انتخاب رئيس القائمة المستقلة "عينك على بلادك"رئيسا لبلدية المنستير





انتخب مساء الثلاثاء، المنذر مرزوق(55 سنة) رئيس القائمة المستقلة "عينك على بلادك" رئيسا لبلدية المنستير بمجموع 20 صوتا مقابل 4 أصوات لنجوى بوزقرو رئيسة قائمة نداء تونس و5 أصوات لشكري بن جنات رئيس قائمة حركة النهضة، مع تسجيل ورقة ملغاة وفق ما أفاد (وات) رئيس الجلسة محمّد البرقاوي.





وجرت عملية الانتخاب حسب المنذر مرزوق، في كنف الديمقراطية والنزاهة والشفافية، مؤكدا في تصريح صحفي أنّه يَعِدُ كلّ مواطني مدينة المنستير بأنّه وجميع أعضاء المجلس البلدي المنتخب سيعاضدون الإدارة البلدية بكلّ أعوانها وعملتها وبمشاركة المجتمع المدني لإعطاء الإضافة لمدينة المنستير والاستجابة لكلّ طموحات وآمال ناخبي هذا المجلس البلدي. وأشار إلى أنّ المجلس البلدي المنتخب يضم عدّة كفاءات متنوعة في اختصاصها وتكوينها وأمامهم اليوم فرصة لتقديم الإضافة، قائلا إنّه سيحرص على أن يكون هذا المجلس منسجما.





ومن جهته أكد والي المنستير أكرم السبري، أنّ عملية الإقتراع جرت بكلّ شفافية خلال الجلسة الأولى لتركيز المجلس البلدي بالمنستير، وفي ظروف ديمقراطية وأجواء طيّبة وفي إطار اتفاق بين كلّ أعضاء المجلس البلدي على ضرورة خدمة الصالح العام ومصلحة المدينة، مضيفا أنّها خطوة أخرى لتجسيم المسار الديمقراطي في البلاد التونسية.





وتم انتخاب كلّ من هدى بورقيبة (29 سنة) من القائمة الائتلافية الاتحاد المدني مساعدة أوّلى لرئيس البلدية وهي أصغر الأعضاء سنا، وفوزي البرجيني من القائمة المستقلة جودة الحياة مساعدا ثان وعفيف البواب رئيس قائمة الحزب الدستوري الحرّ مساعدا ثالثا وخليفة بيزيد رئيس قائمة الاتحاد المدني مساعدا رابعا.





وأدى أعضاء المجلس البلدي المنتخبون قبل ذلك القسم أمام رئيس المحكمة الإبتدائية بالمنستير عبد الجليل البكوش، بحضور كاتبة المحكمة الإبتدائية بالمنستير خديجة البورجيني وترأس الجلسة محمّد البرقاوي 69 سنة باعتباره الأكبر سنا في المجلس البلدي ومن غير المترشحين إلى منصب رئيس البلدية.





وكانت النتائج النهائية للانتخابات البلدية لسنة 2018 أسفرت عن تحصل القائمة المستقلة عينك على بلادك على 8 مقاعد من مجموع 30 مقعدا وقائمة حركة نداء تونس على 5 مقاعد وقائمة حركة النهضة على 5 مقاعد والقائمة المستقلة جودة الحياة على 4 مقاعد والقائمة الائتلافية الاتحاد المدني على 3 مقاعد وقائمة الحزب الدستوري الحرّ على 3 مقاعد والقائمة المستقلة الرباط على مقعد واحد والقائمة المستقلة الأمانة على مقعد واحد.





وبلغ مجموع الأصوات المصرح بها لكلّ القائمات 17457 صوتا والحاصل الانتخابي 534 فاصل 3666.





وقام 18050 ناخبا وناخبة بالتصويت من مجموع 46430 ناخبة وناخبا من المرسمين بالدائرة الانتخابية المنستير وذلك طبق قرارا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 237 المؤرخ في 17 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية المنستير.