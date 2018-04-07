بعد فتح باب تسجيل المواليد الجدد.. كيف تعدل بيانات بطاقة التموين في 5 خطوات؟ (فيديو)



ونعرض لكم في السطور التالية خطوات تعديل البيانات بطريقة مبسطة.

الخطوة الأولى: أدخل على موقع "دعم مصر"، من خلال الرابط التالي، وسجل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور (https:www.tamwin.com.eg)



الخطوة الثانية: اضغط على كلمة "تعديل بيانات إضافة المواليد"، سوف يظهر منها قائمة منسدلة بها نوعية البطاقة، اختر نوعية بطاقتك سواء كانت ذكية أم ورقية.



الخطوة الثالثة: تظهر شاشة تالية يتم فيها اختيار المحافظة، والإدارة، والمكتب التمويني، ثم اسم التاجر، ثم يتم إضافة اسم صاحب البطاقة ورقم البطاقة، ونضغط "استكمال".



الخطوة الرابعة: تظهر بعد ذلك البيانات الخاصة بالبطاقة، ومنها رقم التليفون، والبريد الإلكتروني، ويتم استكمال بيانات البطاقة، التي تريدها.



الخطوة الخامسة: اضغط "حفظ" وبهذا تكون استكملت بيانات البطاقة.





أعلنت الحكومة المصرية، خلال بيانها الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي على البرلمان، الثلاثاء، عن فتح باب تسجيل المواليد الجدد على البطاقات التمونية من يوليو الجاري 2018.