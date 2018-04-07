ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بعد فتح باب تسجيل المواليد الجدد.. كيف تعدل بيانات بطاقة التموين في 5 خطوات؟ (فيديو)

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 02:51 ص
بعد فتح باب تسجيل المواليد الجدد.. كيف تعدل بيانات بطاقة التموين في 5 خطوات؟ (فيديو)
أرشيفية
طباعة
نعيم يوسف
 
أعلنت الحكومة المصرية، خلال بيانها الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي على البرلمان، الثلاثاء، عن فتح باب تسجيل المواليد الجدد على البطاقات التمونية من يوليو الجاري 2018.

ونعرض لكم في السطور التالية خطوات تعديل البيانات بطريقة مبسطة.
الخطوة الأولى: أدخل على موقع "دعم مصر"، من خلال الرابط التالي، وسجل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور (https:www.tamwin.com.eg)

الخطوة الثانية: اضغط على كلمة "تعديل بيانات إضافة المواليد"، سوف يظهر منها قائمة منسدلة بها نوعية البطاقة، اختر نوعية بطاقتك سواء كانت ذكية أم ورقية.

الخطوة الثالثة: تظهر شاشة تالية يتم فيها اختيار المحافظة، والإدارة، والمكتب التمويني، ثم اسم التاجر، ثم يتم إضافة اسم صاحب البطاقة ورقم البطاقة، ونضغط "استكمال".

الخطوة الرابعة: تظهر بعد ذلك البيانات الخاصة بالبطاقة، ومنها رقم التليفون، والبريد الإلكتروني، ويتم استكمال بيانات البطاقة، التي تريدها.

الخطوة الخامسة: اضغط "حفظ" وبهذا تكون استكملت بيانات البطاقة.

المزيد عن: بيان بطاقة الحكومة التموين إضافة مواليد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/4/2018 3:10:02 AM