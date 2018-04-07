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موعد مباراة البرازيل وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 02:19 ص
موعد مباراة البرازيل وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
البرازيل وبلجيكا
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منى العوضي
 

 

يدخل منتخب بلجيكا مباراة غاية في الصعوبة أمام البرازيل، وذلك على ملعب "كازان أرينا" يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس العالم والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا.

 

يستضيف ملعب "كازان أرينا" مباراة البرازيل وبلجيكا، وتقام المواجهة يوم الجمعة المقبل والموافق 6 يوليو 2018 في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية.

 

وصعد منتخب البرازيل إلى دور الـ 8 بعد الفوز بصعوبة على المكسيك في مباراة دور الستة عشر من المونديال بهدفين دون رد سجلهما نيمار دا سيلفا وروبرتو فيرمينو.

 

تأهل منتخب بلجيكا بقيادة إدين هازارد لدور الـ 8 من البطولة بعد مباراة مثيرة أمام اليابان في دور الـ 16 وانتهت المواجهة بنتيجة ثلاثة أهداف للشياطين مقابل هدفين للسامواري.

 

من المنتظر أن يتم نقل لقاء البرازيل وبلجيكا في دور ربع نهائي كأس العالم عبر البث المباشر والحي على قناتي "بي إن سبورت ماكس 1و2" المشفرة بالإضافة إلى قناة "تي آر تي 1" التركية التي ستذيع المباراة مجانا.

 

كما يمكنكم مشاهدينا متابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.

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