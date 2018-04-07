"مصر الثورة": التصدي للإرهاب الفكري أولوية على برنامج الحكومة

أعرب الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب مصر الثورة، عن تقديره التام لوضع حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التصدي للتطرف الفكري أولوية أولى ضمن برنامجها المعروض على مجلس النواب.



وأضاف "أبو العطا" في تصريحات صحفية، أن وضع الحكومة ضمن برنامجها إطلاق الندوات الثقافية والحملات الدعوية، وتبيان وايضاح وجه الإسلام الصحيح وسماحة الاسلام ورفضه العنف والقتل يؤكد انها تستهدف مواجهة التطرف من الجذور.



وأشار رئيس حزب مصر الثورة إلى أن تبني حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى برنامج عملها تحت عنوان "مصر تنطلق" برنامجا مكثفا لنشر سماحة الإسلام وتعزيز دور المؤسسات الثقافية، والسعي الى تنفيذ آلاف الحملات الدعوية والتوعوية والثقافية سينتشل مصر من الإرهاب تمامًا ويوضح للأطفال والنشء مدى سماحة الدين الاسلامي وكذب وفجر الارهابيين.



وأكد على أن التوسع فى مكاتب تحفيظ القرآن العصرية بإنشاء 1200 مكتب جديد، و800 مدرسة مسجد جامع قرآنية، والارتقاء بمستوى الأئمة والدعاة، كل ذلك سيكون قويا في مواجهة طوفان الإرهاب واقتلاع أفكاره الخبيثة من الجذور.