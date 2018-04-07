مصطفي بكري يكشف كواليس ما حدث قبل بيان 3 يوليو



وأضاف "بكري"، في لقاء مع برنامج "ساعة من مصر" المذاع على قناة الغد الفضائية، الثلاثاء ويقدمه محمد المغربي، أن قبل هذا كان هناك اجتماع بحضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة ومرسي فى نادي الحرس الجمهورية، حيث كان مرسي موجود هناك وكان يتحدث بعجرفة وأنه رئيس الجمهورية ورئيس الدفاع، وأن كل ما يحدث كلام فاضي وأن أعداد المحتجين هم 25 ألف مواطن فقط وهم لا يمثلون الشارع المصري، بأى حال من الأحوال.



ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه فى اليوم التالى ألقي محمد مرسي الرئيس الأسبق بيانًا تحدث فيه عن الشرعية حوالى 64 مرة عن الشرعية والذي تحدث فيه أنه مستعد للإستجابة لبعض المطالب ولكن مطلب الإستفتاء غير وارد بحكم أنه الرئيس الشرعي للبلاد، والبيان سجل وذاع على التليفزيون المصري والقوات المسلحة لم تتدخل بل تركوه يقول ما يشاء.



وأكد على أن هذا البيان كان له أثر سلبي على الشارع المصري وبالتالى خرجوا إلى جميع الميادين المصرية، مضيفًا أن القائد العام آنذاك المشير عبدالفتاح السيسي كلف الدكتور محمد سليم العوا والدكتور هشام قنديل أن يبدأ وحادثات مع الرئيس الاسبق محمد مرسي لإقناعه بمطالب الشعب المصري، وعندما فشل ارسله يوم 3 يوليو الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري، ولكن رفض مرسي الاستجابة للمطالب ايضا وكان قد انتقل القائد العام للقوات المسلحة من مبنى المخابرات الحربية فى ذلك الوقت إلى مبنى الحرس الجمهوري وكان قائد الحرس فى ذلك الوقت اللواء محمد زكي، وتحدث إلى محمد مرسي وحاول إقناعه ولكن مرسي رفض الاستجابة وبعدها خرج وأمر اللواء محمد زكي بالتحفظ على محمد مرسي، قبل 3 يوليو بساعتين.

كشف مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن القيادة العامة للقوات المسلحة اصدرت بيانها يوم 1 يوليو مساءًا والتى أعطت فيه مهلة 48 ساعة لمحمد مرسي، رئيس الجمهورية الأسبق، استجابة للمطالب المشروعة، وعلى رأسها إجراء استفتاء انتخابات رئاسية مبكرة، واعتبرت أن هذة المهلة الأخيرة، لمرسي بعد مهلة 7 أيام وفى هذا الوقت الاتصالات لم تتوقف بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين محمد مرسي لكي يستجيب للمطالب.