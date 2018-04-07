تعرف على حقيقة نقل توفيق عكاشة إلى المستشفى بعد زفافه على حياة الدرديري في يوم الصباحية

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فى صباح ليلة زفاف الاعلامى الدكتور توفيق عكاشة على حياه الدرديرى، نشرت مواقع التواصل الاجتماعى خبر نقل توفيق عكاشة الى المستشفى بعد إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية، خبر نقل توفيق عكاشة الى المستشفى اصابة ضجة لدى العديد من الأشخاص، والكثير منظرين معرفة حقيقة الخبر، انتشار الخبر جعل الاعلامية حياة الدرديرى زوجته تظهر وترد على هذة الاشعة وتكشف الحقيقة الأمر.



رد حياة الدرديرى على خبر نقل توفيق عكاشة الى المستشفى

قالت حياة الدرديرى زوجة الإعلامى توفيق عكاشة، أن هذا الخبر غير صحيح وان زوجها يتمتع بصحة جيدة ولا صحة للأنباء التي تقول ان توفيق عكاشة نقل الى المستشفى، وعبرت عن استيائها من الشائعات التى ظهرت منذ إعلان عقد قرانها، وقالت انهما الان يستمتعون بقضاء شهر العسل، وقالت فى الفترة القادمة سوف يكون على فريق كبير لإعادة افتتاح قناة “قناة الفراعين”، أوضحت كل شيء بما يتعلق بهم فى هذة الفترة.









أقيم حفل زفاف الاعلامى توفيق عكاشة على الاعلامية حياة الدرديرى، وتم الاحتفال بهذه المناسبة على مركب نيلى، بعد قيامهم بعقد القران يوم الجمعة الماضية كان في منزل والد حياة الدرديرى، وحدث جدل كبير بعد عقد قرانهم، الشائعات والجدل معهم منذ ظهورهم على قناة الفراعين قبل توقفها، انقطعت الاشاعات بعد ظهور الإعلامي توفيق عكاشة فى برنامج شيخ الحارة مع الإعلامية “بسمة وهبة” على قناة “القاهرة والناس”، واعترف بحبه الشديد لحياة الدرديرى وانة مدان لة بحياته، ظهر خبر نقل توفيق عكاشة الى المستشفى بعد زفافه على حياة الدرديرى على حياة الدرديرى، انتشرت هذا الخبر فى المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، والعديد من الاشخاص يبحثون حول هذا الخبر للتأكد من صحته، لذلك من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوضح لحضراتكم حقيقة نقل توفيق عكاشة الى المستشفى بعد زفافه على حياة الدرديرى فى يوم الصباحية.