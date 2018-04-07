أربعون عرضا في الدورة 54 لمهرجان الحمامات الدولي من 8 جويلية إلى 18 أوت

أربعون عرضا ستؤثث سهرات الدورة 54 لمهرجان الحمامات الدولي التي ستنتظم من 8 جويلية الى 18 أوت والتي ستفتح بمسرحية "خوف " للفاضل الجعايبي وجليلة بكار على أن تختتم بعرض موسيقي لغالية بن علي.





وفي ندوة صحفية انعقدت بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات، بينت المديرة العامة للمهرجان منيرة منيف أن دورة هذه السنة تعد "دورة التحدي حيث ستجمع أنماطا متنوعة من الفنون تسعى إلى تكرس الانفتاح والتمازج في البعد المتوسطي الافريقي".





وأكدت منيف على الانفتاح الحضاري والتنويع الموسيقي في هذه الدورة قائلة أنها "ستحتضن موسيقى العالم التي تتلاقح فيها الأنماط الفنية لتتقاسم ركح مسرح الهواء الطلق بالحمامات فيستحيل الفن هوية بذاته لتجوب التعبيرات الفنية تجوب فيلتقي السطمبالي والمزود بموسيقى الروك ويحضر الفلامنكو والكوريغرافيا".





ولاحظت أن هيئة المهرجان حرصت على أن تفسح الدورة 54 المجال للمواهب الشابة حتى تكون انطلاقتهم من الحمامات نحو آفاق فنية رحبة.





وأشارت إلى أن اختيارات العروض المسرحية المبرمجة في المهرجان جاءت في إطار الحرص على التواصل بين فنانين و مبدعين ساهموا في إشعاع المهرجان وفي دعم رقيه الفني على غرار الفاضل الجعايبي الذي سيفتتح الدورة بمسرحية "خوف" التي تندرج في إطار ثلاثية ينجزها الفنان وانطلقت السنة الفارطة بعرض "عنف".





وفي حديثها حول الميزانية الجملية للمهرجان هذه السنة، بينت منيرة منيف أن الميزانية تقدر بمليوني (2) دينار موضحة أن قرابة 1 مليون دينار التي تقرر حذفها أعيدت للمهرجان في شكل منح و تحمل مصاريف النقل الدولي، ولاحظت أن أسعار تذاكر حضور حفلات المهرجان تتراوح بين 10 و 25 و 60 دينار.





وأبرزت المسؤولة عن البرمجة المسرحية شاكرة الرماح أن العروض المسرحية ستضم كذلك عرض مسرحية "الهربة" و"القادمون" لمركز الفنون الدرامية بالكاف التي سيتم عرضها في اطار الاحتفال بخمسينية فرقة الكاف و مسرحية فرح "لا جويا" لبيبو من ايطاليا مبينة أن هذا العمل المسرحي الإيطالي سيمثل فرصة لاكتشاف الكثير من الألوان التعبيرية وعالم الفنان بيبو.





وتضم البرمجة الخاصة بالفن الرابع أيضا عرض "الطفلة الصغيرة والموت" لهالة عياد وإخراج التياترو بالاضافة إلى مسرحية "فريدم هاوس" للشاذلي العرفاوي وعرض "انا برشا" لمجد مستورة.





وخصص المهرجان هذا العام جانبا هاما للعروض الكوريغرافية من بينها عرض "خارج المدينة" للبحري بن يحمد وليلة الرقص وعرضين راقصين الأول بعنوان "واحد وحدو" لعماد جمعة والثاني بعنوان "بنات واصلة" لهالة فطومي وعرض لنوال السكندراني.





وستتضمن الدورة الجديدة سهرة للشعر بحضور الشاعر العربي أدونيس بالاضافة إلى برمجة موعدين سينمائيين بفيلم "اون ذو ميلكي روود" (درب التبانة) لايميل كوستوريكا بالاضافة الى العمل على برمجة عرض للفيلم الفائز بجائزة الاوسكار في دورتها الأخيرة في انتظار التأكيد.





وفي ما يلي البرنامج الكامل للدورة 54 لمهرجان الحمامات الدولي باعتبار العروض التي ستقام خارج المدينة:





الافتتاح يوم 8 جويلية بعرض مسرحية "خوف" لجليلة بكار. 10جويلية عرض موسيقى راقص "خارج المدن" لبحري بن يحمد وفيلي فو ارماتي11 جويلية عرض مسرحية الهربة لغازي زغباني12 جويلية عرض "فاح العنبر لزياد غرسة13 جويلية مسرحية القادمون لسامي النصري 14 جويلية عرض موسيقي توماس دي بوركوري17 جويلية عرض موسيقي ريقي لفرقة indignation19 جويلية مارسيل ورامي خليفة20 جويلية عرض فيلم on the milky-way road21 جويلية عرض موسيقي اجنبي أمير كوستاريكا22 جويلية جاهدة وهبي24 جويلية عرض مسرحية إيطالية " الفرحة"25 جويلية عرض موسيقي " نحب البلاد" لمحمد علي العقربي وياسر جرادي26 جويلية عرض موسيقي أفريقي لعمر سوزا وسيكو كايتا وغوستاف اوفاليس.27 جويلية عرض موسيقي من النوى مالوف تونسي.27 جويلية عرض موسيقي : نور حركاتي ومجموعة " ايتما" 28 جويلية عرض موسيقي للفنانة السورية " فايا يونان29 جويلية عرض مسرحي تونسي" بين حياة وموت"30 جويلية عرض موسيقي راقص / كوريغرافيا: واحد وحدو لعماد جمعة.

30 جويلية عرض موسيقي راقص تونسي _ فرنسي" بنات وصلة. 31 جويلية عرض موسيقي لهبة طوجي وأسامة الرحباني 1 أوت عرض مسرحية " فريدوم هاوس" إخراج شاذلي العرفاوي 2 أوت عرض موسيقي اسباني ل كارلوس نونياز 3 أوت عرض موسيقي للمجموعة المصرية" وسط البلد"4 أوت عرض موسيقي تونسي" ثورة العصافير لمنير الطرودي6 أوت عرض شعر" ليلة الشعراء ". 7 أوت عرض موسيقى راقص اسباني" كاتيدرال "8 أوت عرض موسيقى تونسي" عروق لبدر الدين الدريدي 8 أوت عرض موسيقي " طريق المقام" لزياد الزواري9 أوت عرض موسيقي للفنانة الأفريقية دوبي قناهوري10 أوت عرض موسيقى" نردستان"10 أوت عرض موسيقي عرض جزائري سفيان السعيدي ومازلدا11 أوت عرض موسيقى من البرتغال "كاماني" 12 أوت عرض مسرحي" انا برشا" 13 أوت عرض موسيقى للفنانة شهرزاد هلال" نساء ونصف"14 أوت عرض موسيقي " دندري" لمحمد الخشناوي14 أوت عرض موسيقي "يوما" لرامي الزغلامي وصابرين الجنحاني16 أوت عرض موسيقي راقص " حي على الحياة" لنوال اسكندراني18 أوت عرض موسيقى لغالية بن علي