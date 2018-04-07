موعد مباراة فرنسا ضد أوروجواي في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مشاهدة مباراة صعبة ومثيرة ستجمع بين منتخبي فرنسا وأوروجواي، يوم الجمعة المقبل وذلك في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا.

وتقام مباراة فرنسا وأوروجواي على ملعب "نيجني نوفجورود" يوم الجمعة المقبل والموافق 6 يوليو 2018 في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

ونجح منتخب فرنسا في حسم تأهله لدور ربع النهائي بعد التغلب على الأرجنتين بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس العالم.

تأهل منتخب الأوورجواي بعد الفوز على البرتغال بهدف نظيف أحرزه إدينسون كافاني في مباراة دور الستة عشر من المونديال.

ومن المقر أن تنقل قناتي "بي إن سبورت ماكس 1و2" المشفرة لقاء فرنسا وأوروجواي مباشرةًا بالإضافة إلى قنوات أجنبية أخرى ستنقل اللقاء مجانًا مثل "تي آر تي 1" التركية.

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