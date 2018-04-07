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عاجل.. أبو تريكة يوجه رسالة نارية إلى حارس المكسيك

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 02:05 ص
عاجل.. أبو تريكة يوجه رسالة نارية إلى حارس المكسيك
أبو تريكة
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الفجر الرياضي
 

وجه محمد أبوتريكة، نجم النادي الأهلي السابق والمحلل بقناة بي إن سبورت القطرية، رسالة إلى حارس مرمى منتخب المكسيك، أوتشوا.

 

وكتب أبوتريكة في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ماشي يا أوتشوا الله يرحم البرازيل_المكسيك".

 

يذكر أن محمد أبوتريكة كان قد سجل هدفين في مرمى أوتشوا، خلال كأس العالم للأندية في لقاء الأهلي وباتشوكا المكسيكي.

 

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