تصرف لطيفة مع نانسي عجرم يثير الجدل.. هل قصدت مضايقتها ؟ (فيديو)
الأربعاء 04/يوليه/2018 - 02:00 ص
تعرضت لطيفة للانتقادات والتعليقات السلبية من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو تظهر فيه برفقة نانسي عجرم، حيث أثارت الجدل بتصرفها نحو النجمة اللبنانية.
وكانت النجمتان لطيفة ونانسي عجرم مدعوتين لحفل زفاف أنور الصباح نجل المنتج صادق الصباح على في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث لاحظ البعض أن النجمة التونسية قد سحبت الميكروفون من يد زميلتها اللبنانية بطريقة غريبة.
وانتقد البعض تصرف لطيفة واستحواذها على الميكروفون وعدم تقريبه من نانسي عجرم التي طلبت منها مشاركتها أغنية "بحب في غرامك" كنوع من الاحتفاء بالفنانة التونسية، واعتبروا أن تصرفها كان أنانياً بعض الشيء وخلا من اللياقة، خاصة وأنهما كانتا تغنيان في مناسبة اجتماعية وليس مجالاً للتنافس واستعراض المواهب.
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