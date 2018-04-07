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نائب: أتوقع أن يكون الإقبال على الاستثمار قويا جدا

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 03:17 ص
نائب: أتوقع أن يكون الإقبال على الاستثمار قويا جدا
سلامة الجوهري
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نعيم يوسف
 
قال سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب، إن هناك تقدمًا ملموسًا في جذب المستثمر الأجنبي، وهناك الكثير من التشريعات التي تشجع الاستثمار الخارجي.

وأضاف "الجوهري"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة CBC الفضائية، الثلاثاء، أن الوضع أفضل من الأول بكثير، وهناك خطة من الحكومة إنشاء موانئ وأرصفة على خط قناة السويس، ومسار العائلة المقدسة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن مصر تمتلك سياحة علاجية وشاطئية، وترفيهية، ويجب علينا أن نتكاتف لهذا الاتجاه، وهناك استثمار داخلي من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا هو الأساس، متوقعا أن يكون الإقبال على الاستثمار قويا جدا.
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