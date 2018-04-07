ملعب القناة يستضيف تدريبات كهرباء الإسماعيلية (صور)

أجرى فريق كهرباء الإسماعيلية تدريباته الجماعية، على ملعب القناة الفرعي استعدادا للموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثالث.

من ناحية أخرى، تقدم المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب ورئيس نادي كهرباء الإسماعيلية، بالشكر إلى المستشار يحيى المحجوب رئيس نادي القناة، على استضافة نادي الكهرباء لأداء التدريبات للفريق الاول بفترة الإعداد بالملعب الفرعي رقم واحد بالاستاد الجديد، وذلك بسبب أعمال الصيانة الجارية بالكامل لملعب الكهرباء.

كما توجه أشرف عبد العظيم المدير التنفيذي لنادي الكهرباء إلي نادي القناة، وقدم الشكر إلى مجلس إدارة القناة ومرسي السيد المدير التنفيذي نيابة عن مجلس إدارة نادي الكهرباء.

وشهد المران مشاركة اللاعبين القدامى والجدد استعدادا لخوض المباريات الودية في المرحلة الثانية من فترة الإعداد.