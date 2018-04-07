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أحمد مرتضى: جروس كان على علم بكل صفقات الزمالك

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 01:19 ص
أحمد مرتضى: جروس كان على علم بكل صفقات الزمالك
جروس
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أحمد عبد الحفيظ
 

 

 

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن السويسري جروس المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض كان على علم بالصفقات الجديدة التي أبرمتها إدارة النادي مؤخرا.

 

وقال أحمد مرتضى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة "الأولى": " رغم إخفاقي في انتخابات النادي الأخيرة إلا أن حبي للزمالك وارتباطي به يجبرني على خدمة النادي من الخارج".

 

يذكر أن جروس وقع على عقود تدريبه للزمالك لمدة موسم واحد ومن المقرر أن يقود تدريبات الفريق خلال معسكره في ألمانيا.

المزيد عن: رياضة جروس الزمالك الأخبار الرياضية أخبار الرياضة أحمد مرتضى
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