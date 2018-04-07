خبير اقتصادي: حكومة المهندس شريف إسماعيل "سابتنا في نص البحر"



وتابع الخبير الاقتصادي، في تصريحات تلفزيونية الثلاثاء، أن التكلفة في مجال الكهرباء أصبحت أعلى عالميا، وأي حديث عن تصدير الكهرباء، أو الطاقة كله كلام للاستهلاك المحلي.



وتابع، أننا في أزمة، و"حكومة المهندس شريف إسماعيل سابتنا في نص البحر"، وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي تريد الاستكمال دون أن تحسب الخسائر.

انتقد وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، التصريحات التي يقولها بعض المسئولين عن تصدير الكهرباء، قائلا: "بقينا أغلى الأسعار العالمية ويقولك هاصدر.. هتصدر لمين والكيلو بـ145 قرش، وبرا دولي الكيلو بـ6 سنت، وألمانيا وأوروبا هتنزل بيه لـ4 سنت الفترة اللي جاية".