رسميا.. الإسماعيلي يوافق على المشاركة في دورة عمان الودية

وافق مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على المشاركة بالدورة الودية الدولية بمدينة صلالة العمانية، والمقرر انطلاقها خلال الفترة من 22 وحتى 26 من يوليو الجاري، وذلك بناء على رغبة المدير الفني للفريق خير الدين مضوي.

تقام الدورة بمشاركة أندية الغرافة القطري والصفاقسي التونسي وأحد فريقي "النصر أو ظفار" من عمان.

وتأتى الدورة ضمن تحضيرات الفريق للوقوف على العناصر التي سيتم الاعتماد على جهودها بصفة رسمية في الموسم الجديد، فضلا عن تحقيق الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى.