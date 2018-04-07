في عيد ميلاد هاني سلامة.. دنجوان قرر الانقلاب على طبيعته





يحتفل الفنان هاني سلامة، اليوم الأربعاء بعيد ميلاده الحادي والأربعين، والذي تميز بوسامته وصوته الجميل، ما كان له الدور الأقرب في تقديمه أدوار الرومانسية، والتي قرر الإنقلاب عليها في مسلسله الأخير "فوق السحاب" من خلال شخصية ماندو ابن البلد.





وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١١ معلومة عنه.





١- ولد هاني سلامة في الرابع من يوليو ١٩٧٧.





٢- درس في الكويت نتيجة لظروف عمل والده هناك مستشارًا إعلاميًا.





٣- عاد للقاهرة، والتحق بالمعهد الحديث لعلوم الكمبيوتر في المعادي.





٤- تقدم لاختبارات التمثيل في شركة مصر للأفلام العالمية والمملوكة حينها للمخرج الراحل يوسف شاهين.





٥- ترشح لأداء دور في فيلم "عرق البلح" لكنه لم ينل الدور في النهاية.





٦- أٌعجب به المخرج يوسف شاهين وقدمه في فيلم "المصير" ١٩٩٧.





٧- تعاون مع العديد من المخرجين الناجحين منهم خالد يوسف، وطارق العريان.





٨- يهوى هاني عدد من الرياضات ومنها السباحة والتنس وتنس الطاولة.





٩- فضل هاني الزواج من خارج الوسط الفني حرصًا منه على الاستقرار الأُسَري الذي يفتقده الوسط الفني، فتزوج من سيدة تٌدعى بريهان الشريف عام ٢٠٠٦، وأنجب "مليكة ومريم".





١٠- ركز في السنوات الخمس الإخراجية على المسلسلات الدرامية، كان آخرها مسلسل "فوق السحاب" في رمضان الماضي.





١١- من المقرر عودته للشاشة الكبيرة، من خلال قيامه ببطولة فيلم "تحت الإعداد" والمزمع طرحه قريبًا.











