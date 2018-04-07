تركي آل الشيخ: حديثي عن محمد صلاح كان من باب الدعابة فقط

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، على تغريداته المتعلقة بالدولي المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وقال آل الشيخ خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "هناك عدد من الأشخاص أرادوا تشويه علاقتي القوية مع النادي الأهلي الذي أعشقه، ولذا سأتنازل عن كل القضايا التي رفعتها على مسؤولي النادي الأهلي".

وتابع: "تليفوني مفتوح دائماً من أجل تلقي أي طلب للمساعدة لأي ناد عربي، كوني رئيس للإتحاد العربي".

وأكمل: "أنا رئيس لجهاز الرياضة السعودية ولابد من تقدير ذلك، وكلامي عن محمد صلاح كان من باب الدعابة فقط".

واستكمل حديثه قائلاً: "لا يمكن أن أتراجع عن مشروع مدينة الأهلي لمجرد خلاف بسيط، ومدينة الأهلي الرياضية ستتم وبجوارها واحدة أخرى لـ بيراميدز".