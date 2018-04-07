ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تركي آل الشيخ: حديثي عن محمد صلاح كان من باب الدعابة فقط

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 01:02 ص
تركي آل الشيخ: حديثي عن محمد صلاح كان من باب الدعابة فقط
تركي آل الشيخ ومحمد صلاح
طباعة
عمر عبد العزيز
 

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، على تغريداته المتعلقة بالدولي المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

 

وقال آل الشيخ خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "هناك عدد من الأشخاص أرادوا تشويه علاقتي القوية مع النادي الأهلي الذي أعشقه، ولذا سأتنازل عن كل القضايا التي رفعتها على مسؤولي النادي الأهلي".

 

 

وتابع: "تليفوني مفتوح دائماً من أجل تلقي أي طلب للمساعدة لأي ناد عربي، كوني رئيس للإتحاد العربي".

 

وأكمل: "أنا رئيس لجهاز الرياضة السعودية ولابد من تقدير ذلك، وكلامي عن محمد صلاح كان من باب الدعابة فقط".

 

واستكمل حديثه قائلاً: "لا يمكن أن أتراجع عن مشروع مدينة الأهلي لمجرد خلاف بسيط، ومدينة الأهلي الرياضية ستتم وبجوارها واحدة أخرى لـ بيراميدز".

 

 

المزيد عن: محمد صلاح تركي آل الشيخ باب الدعابة الحديث عن محمد صلاح التنازل عن القضايا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/4/2018 1:40:01 AM