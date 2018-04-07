القبض على هارب من 463 سنة سجن

تمكن رجال مباحث القاهرة، بقيادة اللواء محمد منصور، من القبض على سائق تاكسي هارب من أكثر من 223 حكم قضائي، بإجمالي 463 سنة بعد ملاحقته لعدة سنوات.





وكان قد تمكن النقيب أحمد حربي، الضابط بإدارة مباحث الفنادق بالقاهرة، المعين بنقطة التفتيش بسيتي ستارز، بإيقاف المدعو "مصطفى ا"، 66 عامًا، يعمل سائق تاكسي مقيم مدينة نصر أول محافظة القاهرة، للكشف عليه، وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في 223 حكمًا بإجمالي 463 سنة و3 شهور.



