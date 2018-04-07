ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

القبض على هارب من 463 سنة سجن

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 01:00 ص
القبض على هارب من 463 سنة سجن
أرشيفية
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 
تمكن رجال مباحث القاهرة، بقيادة اللواء محمد منصور، من القبض على سائق تاكسي هارب من أكثر من 223 حكم قضائي، بإجمالي 463 سنة بعد ملاحقته لعدة سنوات.

وكان قد تمكن النقيب أحمد حربي، الضابط بإدارة مباحث الفنادق بالقاهرة، المعين بنقطة التفتيش بسيتي ستارز، بإيقاف المدعو "مصطفى ا"، 66 عامًا، يعمل سائق تاكسي مقيم مدينة نصر أول محافظة القاهرة، للكشف عليه، وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في 223 حكمًا بإجمالي 463 سنة و3 شهور.

وبمواجهته بالحكم الصادر ضده، أقر به، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/4/2018 1:40:01 AM