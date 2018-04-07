وزير إماراتي يفجر مفاجأة عن السيسي



وأضاف "القرقاوي"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الثلاثاء، أن العلاقات بين البلدين مختلفة لأنها قامت على الخير والمحبة وبناء الإنسان، مضيفا: "الآن نحن نحاول رد بعض الجميل لمصر، والشيخ زايد يكن لمصر مكانة خاصة لديه".



وتابع الوزير الإماراتي، أن الفكر المصري والإماراتي متشابه، لأن من علمونا مدرسين مصريين، وتم استهداف مصر منذ عدة سنوات، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أخرج مصر من هذه الأزمة، وقام بثورة إدارية لبناء مستقبل عربي.



قال محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات، إن مصر بدأت العلاقات مع بلاده، مؤكدا: "معلمينا كانوا مصريين.. ومعلمي من مصر.. ومهندسينا وأطبائنا كانوا مصريين، والتشكيل الوزاري الأول للإمارات كان العدد الأكبر منهم خريجين جامعات مصرية".